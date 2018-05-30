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Конева и Тарабин одержали победы во второй день командного ЧР по лёгкой атлетике
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Конева и Тарабин одержали победы во второй день командного ЧР по лёгкой атлетике 

Чемпионат.com 1 час назад
В Смоленске завершился второй соревновательный день командного чемпионата России по лёгкой атлетике.
В тройном прыжке уверенную победу одержала серебряный призёр чемпионата мира 2013 года Екатерина Конева с результатом 14,45 м.
В метании копья лидер сборной России Дмитрий Тарабин первенствовал, отправив снаряд на отметку 82,67 м. В метании диска среди женщин своё лидерство подтвердила Елена Панова с лучшей попыткой на 63,92 м.
В забеге на 5000 метров уверенную победу одержала чемпионка Европы в помещении 2015 года Елена Коробкина, преодолевшая дистанцию за 15.38,31.
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