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Александр Попов: «Мои олимпийские медали, имидж и 17-летний опыт работы в МОК конвертируются в доверие ВАДА»
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Александр Попов: «Мои олимпийские медали, имидж и 17-летний опыт работы в МОК конвертируются в доверие ВАДА» 

Спорт-Экспресс 29 мая 2018
Кандидат на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Попов выступил с речью на отчетно-выборной конференции. Он отметил, что его опыт и достижения конвертируются в доверие со стороны ВАДА и спортивных организаций.
— ОКР — это федерации. Данный лозунг должен превратиться в ежедневную, реальную работу с ОСФ, — цитирует пресс-служба ОКР Попова. — Мои олимпийские медали, имидж и 17-летний опыт работы в МОК конвертируются в доверие международных спортивных организаций и ВАДА.
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