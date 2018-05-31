Подмосковные легкоатлеты завоевали 16 медалей на турнире в Смоленске 

Подмосковные спортсмены показали блестящие результаты на чемпионате России по легкой атлетике, который проходил в Смоленске с 29 по 31 мая. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта региона.
На турнире сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете, оторвавшись от ближайшего преследователя на 19 очков. За три соревновательных дня подмосковная команда завоевала 16 медалей — четыре золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых.
По итогам трехдневной борьбы сборная команда Московской области набрала 757 очков.
Второе место по итогам соревнований у Краснодарского края, с 738 баллмиа. Санкт— Петербург набрал 706 очков, заняв третье место.
Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что подмосковные спортсмены показали блестящие результаты на чемпионате России по легкой атлетике, имея хорошее преимущество в отрыве по очкам от второго и третьего места. «Это говорит о хорошей подготовительной базе, и о том, что у подмосковных легкоатлетов есть все шансы успешно выступить на предстоящих первенствах. Уверен, что в следующем году команда Московской области будет иметь еще большее преимущество», — подчеркнул глава Минспорта региона.