«Атлетик» объявил о продлении контракта с лидером команды

Полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт басков.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.