«Атлетик» объявил о продлении контракта с лидером команды 

Полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт басков.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.
31-летний Гарсия выступает за «Атлетик» с 2015 года, провел за клуб 135 матчей и забил 39 голов. Ранее играл за «Осасуну» и «Атлетико». За сборную Испании сыграл 2 матча. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Испании, победитель Лиги Европы, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.