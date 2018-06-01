ПКР проведет форум для спортсменов по вопросам борьбы с допингом

МОСКВА, 1 июня. / ТАСС /. Паралимпийский комитет России (ПКР) проведет форум с антидопинговой программой для российских спортсменов. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков

"Мы проведем подобный форум для наших спортсменов, на котором также смогли бы рассказать многие моменты, в том числе, по вопросам антидопинговой борьбы", — сказал Рожков.

В пятницу в Москве проходит Форум юных олимпийцев при участии представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК).

Главными задачами мероприятия являются антидопинговая профилактика и пропаганда нетерпимого отношения к допингу среди молодых спортсменов. В рамках форума, в частности, пройдут лекции для молодых спортсменов и образовательные семинары.