Вешняковцы стали призёрами Параспартакиады

Вешняковские спортсмены представили Восточный округ на XII Московской Параспартакиаде среди инвалидов всех категорий. Мероприятие было организовано столичным Департаментом физической культуры и спорта и ГБУ «Центр физической культуры и спорта СВАО г. Москвы».

Соревнования по лёгкой атлетике проходили на стадионе «Свиблово». Участниками состязаний стали люди с ограниченными возможностями здоровья различных категорий. Команда ВАО состояла из получателей социальных услуг психоневрологического интерната № 26. По результатам турнира им удалось завоевать 8 медалей.

Сергей Есенин стал обладателем золотой медали в метании мяча и двух бронзовых в беге на 100 метров и в прыжках в длину. Ирина Фоменко награждена двумя серебряными медалями (метание мяча и бег 100 метров) и двумя бронзовыми (бег на 60 метров и прыжки в длину). Мария Майорова получила бронзовую медаль за прыжки в длину.

Администрация ПНИ №26 поздравляет победителей с наградами на соревнованиях столь высокого уровня! Помимо лёгкой атлетики, в параспартакиаду включены такие виды спорта, как волейбол, бадминтон, плавание, дартс, городошный спорт, новус, бочче, лёгкая атлетика, мини-футбол, петанк и др.