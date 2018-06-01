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Вешняковцы стали призёрами Параспартакиады
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Вешняковцы стали призёрами Параспартакиады 

Управа района Вешняки 4 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Вешняковские спортсмены представили Восточный округ на XII Московской Параспартакиаде среди инвалидов всех категорий. Мероприятие было организовано столичным Департаментом физической культуры и спорта и ГБУ «Центр физической культуры и спорта СВАО г. Москвы».
Соревнования по лёгкой атлетике проходили на стадионе «Свиблово». Участниками состязаний стали люди с ограниченными возможностями здоровья различных категорий. Команда ВАО состояла из получателей социальных услуг психоневрологического интерната № 26. По результатам турнира им удалось завоевать 8 медалей.
Сергей Есенин стал обладателем золотой медали в метании мяча и двух бронзовых в беге на 100 метров и в прыжках в длину. Ирина Фоменко награждена двумя серебряными медалями (метание мяча и бег 100 метров) и двумя бронзовыми (бег на 60 метров и прыжки в длину). Мария Майорова получила бронзовую медаль за прыжки в длину.
Администрация ПНИ №26 поздравляет победителей с наградами на соревнованиях столь высокого уровня! Помимо лёгкой атлетики, в параспартакиаду включены такие виды спорта, как волейбол, бадминтон, плавание, дартс, городошный спорт, новус, бочче, лёгкая атлетика, мини-футбол, петанк и др.
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