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Исинбаева: сегодня мне 36. Время начинает ускоряться
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Исинбаева: сегодня мне 36. Время начинает ускоряться 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: ria34.ru
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета россиянка Елена Исинбаева рассказала, с какими чувствами встречает свой 36-й день рождения.
«Сегодня мне 36! Время начинает ускоряться… Я очень счастлива той жизни, которая у меня есть! Люблю своего супруга, своих чудесных детей! У меня замечательная сестра и родители! Прекрасная свекровь и племянники! Чудесная бабушка и самые верные друзья! Я счастливый человек!
Друзья, будьте и вы счастливы и любимы! Так важно иметь возможность разделить моменты радости со всеми кого любишь! В свой день рождения, благодарю Вас всех за то, что вы со мной, за вашу поддержку и любовь", — написала Исинбаева на своей странице в сети «Инстаграм».
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