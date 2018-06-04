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Легкоатлеты Юго-Западного округа стали лучшими на соревнованиях
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Легкоатлеты Юго-Западного округа стали лучшими на соревнованиях 

Наш Теплый стан 14 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
Сборная команда ЮЗАО в общекомандном зачете заняла 1 место на соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с общими заболеваниями в зачет Московской Параспартакиады.
В программе турнира спортсменам предстояло пробежать 60 и 100 метров на время, принять участие в эстафетном беге 4 x 100, выполнить прыжки в длину и метание снаряда. Наши ребята справились с поставленной задачей и стали лучшими.
Вот имена наших героев: Ян Новиков, Николай Федоров, Ксения Бяхова, Елена Кайкова, Диана Нагорничных.
Поздравляем!
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