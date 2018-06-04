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Кубанские спортсменки установили рекорды на чемпионате России по легкой атлетике
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Кубанские спортсменки установили рекорды на чемпионате России по легкой атлетике 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Три кубанских легкоатлетки установили рекорды на чемпионате России, который прошел в Смоленске. 25 спортсменов представили Краснодарский край на турнире. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости» со ссылкой на пресс‐службу региона.
Екатерина Конева стала лучшей в прыжках — она улетела на 14.45 метров. Полина Миллер за 23.15 секунды пробежала 200 метров, а Дженнифер Акиниймике превзошла всех в стометровке — 11.63 секунды. Девушки обновили рекорды российского легкоатлетического сезона и получили золотые медали.
Стало известно, что команда Армении выиграла «Кубок Наций» по мини‐футболу в Красноярске. Впервые на поле играли спортсмены из Монголии.
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