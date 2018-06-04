Кубанские спортсменки установили рекорды на чемпионате России по легкой атлетике

Три кубанских легкоатлетки установили рекорды на чемпионате России, который прошел в Смоленске. 25 спортсменов представили Краснодарский край на турнире. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости» со ссылкой на пресс‐службу региона.

Екатерина Конева стала лучшей в прыжках — она улетела на 14.45 метров. Полина Миллер за 23.15 секунды пробежала 200 метров, а Дженнифер Акиниймике превзошла всех в стометровке — 11.63 секунды. Девушки обновили рекорды российского легкоатлетического сезона и получили золотые медали.

Стало известно, что команда Армении выиграла «Кубок Наций» по мини‐футболу в Красноярске. Впервые на поле играли спортсмены из Монголии.