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Поздняков: IAAF не чувствует острую необходимость в восстановлении ВФЛА
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Поздняков: IAAF не чувствует острую необходимость в восстановлении ВФЛА 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не очень сильно заинтересована в восстановлении Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«Когда мне начинают говорить, что допинг — это проблема одной России, я отвечаю, что допинг — это проблема отдельных видов спорта. И мы это прекрасно видим на примере наших проблемных видов спорта — лёгкая атлетика и тяжёлая атлетика.
Если с тяжёлой атлетикой у нас ситуация движется к логическому завершению. В течение года была федерация дисквалифицирована. Но мы понимаем, что при проведении большой образовательной работы, при тех изменениях, которые просит внести международная федерация, где-то к осени мы вернёмся. Здесь заинтересованы обе стороны — и российская, и международная.
В случае с лёгкой атлетикой, мы пока этого сказать не можем. Мы не видим, что международная федерация легкой атлетики заинтересована в нашем возвращении. Во всяком случае, они не чувствуют острую необходимость в этом. ВФЛА нужно планомерно работать над дорожной картой, которая была согласована, продолжать работу над восстановлением членства РУСАДА. У нас и паралимпийцы ждут восстановления РУСАДА. Та работа, которая ведётся, говорит о том, что в перспективе мы можем ожидать позитивного исхода.
Но Игры 2020 года могут пострадать с точки зрения лёгкой атлетики. Это связано с тем, что ВФЛА до сих пор не восстановлена и есть прецедент участия наших спортсменов в нейтральном статусе. Мы очень активно работали с европейскими олимпийскими комитетами, когда в прошлом году на Европейском юношеском фестивале наши легкоатлеты выступали под флагом России. На тех площадках, где мы можем квалифицированно отстаивать позиции своих спортсменов, мы добиваемся результата. Пока с международной федерацией у нас не очень получается, но я смотрю на эту ситуацию позитивно», — сказал Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».
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