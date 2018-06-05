В финале первенства Москвы по легкой атлетике спортсмены «Самбо-70» завоевали 15 медалей

С 31 мая по 2 июня на базе Олимпийского центра имени братьев Знаменских проходил финал первенства Москвы по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет (2001-2002 и 2003-2004 годов рождения) — Мемориал Я. И. Ельянова.

В соревнованиях приняли участие воспитанники центра спорта и образования «Самбо-70», которые завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.

Об этом сообщается на сайте «Самбо-70».