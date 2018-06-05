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В финале первенства Москвы по легкой атлетике спортсмены «Самбо-70» завоевали 15 медалей
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В финале первенства Москвы по легкой атлетике спортсмены «Самбо-70» завоевали 15 медалей 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
С 31 мая по 2 июня на базе Олимпийского центра имени братьев Знаменских проходил финал первенства Москвы по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет (2001-2002 и 2003-2004 годов рождения) — Мемориал Я. И. Ельянова.
В соревнованиях приняли участие воспитанники центра спорта и образования «Самбо-70», которые завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.
Победителями и призерами в различных дисциплинах стали: Рыбалкин Александр, Желанова Полина, Заляев Руслан, Привалова Мария, Воронков Артем, Низовцев Максим, Реутов Владимир, Суворов Алексей, Казневская Настя и Подгорнова Карина.
Об этом сообщается на сайте «Самбо-70».
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