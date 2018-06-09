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Игроку, участвующему в ЧМ-2018, разрешили играть с допингом
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Игроку, участвующему в ЧМ-2018, разрешили играть с допингом 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Игрок, который участвует в Чемпионате Мира, получил разрешение на прием допинга.
Как сообщает AFP, такое исключение ФИФА сделала только для одного футболиста, имя которого не уточняется.
Напомним, что ЧМ-2018 стартует 14 июня.
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