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Волгоградцы привезли с первенства страны по легкой атлетике шесть наград
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Волгоградцы привезли с первенства страны по легкой атлетике шесть наград 

АиФ Волгоград 9 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградские спортсмены на первенстве страны по легкой атлетике среди лиц с нарушением зрения завоевали шесть наград.
Как сообщили в пресс-службе областного комитета спорта, состязания в Адлере проходили между юношами 14-17 лет и юниорами 18-19 лет в нескольких классах — тотально слепые и слабовидящие. Более 100 человек из 30 регионов участвовали в соревнованиях, в том числе и волгоградцы. Среди юниоров две медали завоевал 19-летний Александр Иванов. «Золото» спортсмен взял в прыжках в высоту и «бронзу» в беге на дистанции 100 метров. В юношеской категории также две награды завоевал Дмитрий Павлюк. В его копилке — «золото» среди прыгунов в длину и «серебро» на спринтерской стометровке. Дебютант соревнований, 16-летний Данил Золотько, в прыжках в высоту оказался вторым, а в прыжках в длину атлет стал бронзовым призером.
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