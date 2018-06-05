Волгоградцы привезли с первенства страны по легкой атлетике шесть наград

Волгоградские спортсмены на первенстве страны по легкой атлетике среди лиц с нарушением зрения завоевали шесть наград. Как сообщили в пресс-службе областного комитета спорта, состязания в Адлере проходили между юношами 14-17 лет и юниорами 18-19 лет в нескольких классах — тотально слепые и слабовидящие. Более 100 человек из 30 регионов участвовали в соревнованиях, в том числе и волгоградцы. Среди юниоров две медали завоевал 19-летний Александр Иванов . «Золото» спортсмен взял в прыжках в высоту и «бронзу» в беге на дистанции 100 метров. В юношеской категории также две награды завоевал Дмитрий Павлюк. В его копилке — «золото» среди прыгунов в длину и «серебро» на спринтерской стометровке. Дебютант соревнований, 16-летний Данил Золотько, в прыжках в высоту оказался вторым, а в прыжках в длину атлет стал бронзовым призером.