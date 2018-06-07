Ещё
Бегунья Котлярова подала заявку в IAAF для участия в зарубежных стартах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бегунья Котлярова подала заявку в IAAF для участия в зарубежных стартах 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Бегунья Надежда Котлярова подала в четверг в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"Сегодня в IAAF была отправлена заявка от Надежды Котляровой", — сообщила собеседница ТАСС.
28-летняя Котлярова является бронзовым призером командного чемпионата России-2017 в беге на 200 и 400 метров.
ТАСС: последние новости
Российский легкоатлет Шубенков одержал победу на турнире в Финляндии Прыгун с шестом Мудров стал четвертым на международном турнире в Инсбруке Очередная встреча главы ВФЛА Шляхтина с рабочей группой IAAF пройдет 11-12 июня в Осло
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объяснил, почему Мутко нельзя отправить на пенсию123
Тактаров назвал лучшего тренера для сборной России
Сборная России оказалась дешевле Салаха35
Россия пробила дно рейтинга FIFA270
Австралия бойкотирует ЧМ-2018436
Видео
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
Газзаев благословил Путина в прямом эфире
Футбол Прочее
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Россия пробила дно рейтинга FIFA
Футбол Гандбол
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение