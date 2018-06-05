Второе место в городских спортивных соревнованиях завоевал школьник из Измайлова

Восьмиклассник частной образовательной школы «Кладезь» завоевал серебро в восьмиборье, а также занял второе место в турнире по прыжкам в высоту под музыку на призы Марины Купцовой

В Москве в конце мая состоялись городские соревнования среди девушек и юношей до 18 лет в восьмиборье и турнир по прыжкам в высоту под музыку на призы заслуженного мастера спорта, члена президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Марины Купцовой.

Район Измайлово представлял на них ученик восьмого класса частной школы «Кладезь» Леонид Г. В итоге юный спортсмен стал серебряным призером престижнейших соревнований и получил серебряную медаль.

Стоит отметить, что соревнования проводились с целью развития и популяризации дисциплины легкой атлетики — прыжки в высоту, роста спортивных результатов, получения соревновательного опыта спортсменами.