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Второе место в городских спортивных соревнованиях завоевал школьник из Измайлова
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Второе место в городских спортивных соревнованиях завоевал школьник из Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Восьмиклассник частной образовательной школы «Кладезь» завоевал серебро в восьмиборье, а также занял второе место в турнире по прыжкам в высоту под музыку на призы Марины Купцовой.
В Москве в конце мая состоялись городские соревнования среди девушек и юношей до 18 лет в восьмиборье и турнир по прыжкам в высоту под музыку на призы заслуженного мастера спорта, члена президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Марины Купцовой.
Район Измайлово представлял на них ученик восьмого класса частной школы «Кладезь» Леонид Г. В итоге юный спортсмен стал серебряным призером престижнейших соревнований и получил серебряную медаль.
Стоит отметить, что соревнования проводились с целью развития и популяризации дисциплины легкой атлетики — прыжки в высоту, роста спортивных результатов, получения соревновательного опыта спортсменами.
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