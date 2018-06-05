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СМИ: «Атлетик» оштрафован на 40 тысяч евро по итогам матча со «Спартаком»
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СМИ: «Атлетик» оштрафован на 40 тысяч евро по итогам матча со «Спартаком» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
УЕФА оштрафовал «Атлетик» по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака" (1:2), сообщает Marca. Перед началом игры в Бильбао произошли столкновения между болельщиками команд. В итоге погиб полицейский.
Так сообщает издание, «Атлетик» обязан заплатить 40 тысяч евро. Также баски будут наказаены закрытием сектора вместимостью в 2000 человек на следующий матч в еврокубках.
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