СМИ: «Атлетик» оштрафован на 40 тысяч евро по итогам матча со «Спартаком»

УЕФА оштрафовал «Атлетик» по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака" (1:2), сообщает Marca. Перед началом игры в Бильбао произошли столкновения между болельщиками команд. В итоге погиб полицейский.

Так сообщает издание, «Атлетик» обязан заплатить 40 тысяч евро. Также баски будут наказаены закрытием сектора вместимостью в 2000 человек на следующий матч в еврокубках.

Атлетик — Спартак М Битва в Бильбао. Итоги // С чем испанские ультрас шли на фанов «Спартака» // Глава фан-клуба «Спартака»: «Баски нападали с применением всех подручных средств»