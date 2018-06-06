Меньков показал лучший результат сезона в Европе в прыжках в длину

Российский легкоатлет Дмитрий Меньков на чемпионате Сибирского Федерального округа по лёгкой атлетике в прыжках в длину показал 13-й результат сезона. Меньков в первой попытке прыгнул на 8,31 м. Результат второй попытки россиянина составил 8,15 м, третьей — 8,03 м, сообщает корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская

Лучший результат нынешнего сезона принадлежит южноафриканскому легкоатлету Луво Маньонге. В мае на соревнованиях в Шанхае (Китай) он прыгнул на 8,56 м. Ещё через две недели в Риме (Италия) спортсмен улучшил собственный результат на 0,2 м.

Чемпионат СФО по лёгкой атлетике стартовал 6 мая в Иркутстке. Соревнования продлятся до 7 июля.