Два итальянских пловца получат дисквалификации за допинг

Итальянские пловцы Филиппо Маньини и Мишель Сантуччи могут получить длительные дисквалификации за допинг, сообщает Sportmediaset.

Маньини, являющийся двукратным чемпионом мира, обвиняется в использовании или попытке использования запрещенных препаратов, а также в соучастии в допинговой схеме, Сантуччи — только в соучастии.

Отмечается, что антидопинговое агентство требует отстранить Маньини от участия в соревнованиях на восемь лет, а Мишеля Сантуччи, который завоевывал бронзовую медаль Олимпиады, — на четыре года.

Оба спортсмена были пациентами доктора Гвидо Порцеллини, которому предъявлены обвинения в поставке пловцам запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что пойманный на кокаине перуанский футболист поедет на чемпионат мира — 2018.