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Два итальянских пловца получат дисквалификации за допинг
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Два итальянских пловца получат дисквалификации за допинг 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Итальянские пловцы Филиппо Маньини и Мишель Сантуччи могут получить длительные дисквалификации за допинг, сообщает Sportmediaset.
Маньини, являющийся двукратным чемпионом мира, обвиняется в использовании или попытке использования запрещенных препаратов, а также в соучастии в допинговой схеме, Сантуччи — только в соучастии.
Отмечается, что антидопинговое агентство требует отстранить Маньини от участия в соревнованиях на восемь лет, а Мишеля Сантуччи, который завоевывал бронзовую медаль Олимпиады, — на четыре года.
Оба спортсмена были пациентами доктора Гвидо Порцеллини, которому предъявлены обвинения в поставке пловцам запрещенных веществ.
Ранее сообщалось, что пойманный на кокаине перуанский футболист поедет на чемпионат мира — 2018.
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