Призерами городского первенства по легкой атлетике стали спортсмены из Текстильщиков

Несколько медалей разного достоинства смогли завоевать молодые спортсмены из школы олимпийского резерва «Москвич» в Текстильщиках на первенстве Москвы по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.

Как пояснили в спортшколе «Москвич», в соревнованиях принимали участие сильнейшие легкоатлеты столицы.

— Успешно выступили и спортсмены из «Москвича», — сообщил представитель спортивной школы. — Артемий Берендяев завоевал золотые медали в беге на дистанциях 200 метров и 400 метров, Василиса Владимирова выиграла «золото» на дистанции 400 метров, Анастасия Трошева взяла серебряную медаль на дистанции 1 500 метров.