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Призерами городского первенства по легкой атлетике стали спортсмены из Текстильщиков
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Призерами городского первенства по легкой атлетике стали спортсмены из Текстильщиков 

Префектура Юго-Восточного административного округа 5 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Несколько медалей разного достоинства смогли завоевать молодые спортсмены из школы олимпийского резерва «Москвич» в Текстильщиках на первенстве Москвы по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.
Как пояснили в спортшколе «Москвич», в соревнованиях принимали участие сильнейшие легкоатлеты столицы.
— Успешно выступили и спортсмены из «Москвича», — сообщил представитель спортивной школы. — Артемий Берендяев завоевал золотые медали в беге на дистанциях 200 метров и 400 метров, Василиса Владимирова выиграла «золото» на дистанции 400 метров, Анастасия Трошева взяла серебряную медаль на дистанции 1 500 метров.
Кроме того, золотую медаль в метании диска и бронзовую медаль в толкании ядра завоевал Сергей Козлов, бронзовую медаль в метании диска — Владимир Гостяев, еще одну «бронзу» — в метании копья — получил Никита Садофьев.
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