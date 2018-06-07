Семеня выиграла забег на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике южноафриканка Кастер Семеня победила в беге на 800 метров на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло. На дистанции 100 метров первенствовала Мюриэль Ауре из Кот-д'Ивуара, а в беге на 3000 метров с препятствиями лучшей стала кенийка Хивин Кийенг. Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 5-й этап. Осло, Норвегия Женщины 100 м 1. Мюриэль Ауре (Кот-д’Ивуар) — 10,91. 2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 10,92. 3. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) — 11,06. 800 м 1. Кастер Семеня (ЮАР) — 1.57,25. 2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) — 1.58,57. 3. Хабитам Алему (Эфиопия) — 1.58,58. 3000 м с препятствиями 1. Хивин Кийенг (Кения) — 9.09,63. 2. Эмма Коберн (США) — 9.09,70. 3. Дэйзи Джепкемей (Кения) — 9.16,87.