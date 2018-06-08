Воздушная Атлетика: Сочи— 2018, восьмой турнир спортивного сезона ФВАР

Федерация воздушной атлетики России (ФВАР) продолжает серию региональных отборочных соревнований «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам воздушной атлетики 2018». Проект проводится с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.

Воздушная Атлетика Сочи— 2018, это уже восьмой турнир серии и второй по ЮФО и СКФО, который состоится 10 июня 2018 в спортивном зале СГУ, Пластунская ул. д.94, Сочи, вход для зрителей бесплатный

Традиционно ФВАР проводит спортивные турниры в трех основных дисциплинах Воздушной Атлетики: спорт на пилоне, воздушные полотна и воздушное кольцо, в различных возрастных категориях.

Заявки на участие в турнире подали более 70 атлетов, представляющих 11 школ и студий, развивающих дисциплины воздушной атлетики из 8 городов и населенных пунктов Краснодарского Края, Республики Коми, Самарской и Московской областей.

Следующие в июле-августе турниры серии пройдут в городах:

— 07 июля 2018 Отборочный турнир по ЮФО — Воздушная Атлетика Крым — 2018 — г. Севастополь.

— 21 июля 2018 Отборочный турнир по УФО — Воздушная Атлетика Екатеринбург— 2018 — г. Екатеринбург

Все отборочные турниры сезона 2018 проводятся по новым правилам ФВАР, наиболее отличительная особенность которых в этом сезоне это:

—дополнительные категории — увеличен возраст участников и добавлены дополнительные категории;

— более четко и строго описаны требования к выступлению и подготовке участников спортивного турнира.

— применяется объективная система распределения баллов при оценке выступлений участников (обязательные упражнения не привязаны к категориям и значительно влияют на оценку выступления);

— члены федерации по результатам отборочных турниров могут пройти аттестацию на национальные спортивные разряды ФВАР по дисциплинам воздушной атлетики;

—по итогам отборочного турнира отбираются только 5 атлетов, членов федерации с наивысшим баллом по своей категории (подгруппе), для участия в финале «Общероссийского спортивного турнира по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018», который пройдет в сентябре 2018 в Москве.

Отборочный турнир Воздушная Атлетика Сочи— 2018 проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в рамках Проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018» победителя 2-го конкурса Фонда Президентских грантов в 2017 году, (Заявка №17-2-002002), в категории «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

Получить более подробную информацию о формате соревнований, месте проведения, правилах и задать свои вопросы можно в официальных группах турнира и федерации.

Федерация Воздушной Атлетики России