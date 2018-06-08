Казахстан обратится в CAS из-за сокращения квоты тяжелоатлетов

Федерация тяжелой атлетики Казахстана обратится в Международный арбитражный суд (CAS) с иском из-за введения новой квалификационной системы Олимпийских игр, сообщает Inside the Games.

Отмечается, что на Игры 2020 года в Токио смогут отправиться только два тяжелоатлета из Казахстана, согласно новым правилам. Причиной такого решения являются многочисленные нарушения антидопинговых правил со стороны казахских тяжелоатлетов, которые были пойманы на допинге 36 раз за последние 10 лет.

Таким образом, Казахстан является рекордсменом по количеству положительных допинг-пров в тяжелой атлетике с 2008 года. Ограниченные квоты также у представителей России и Азербайджана, число нарушений которых свыше 20 за последнее десятилетие.