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Усэйн Болт: «Манчестер Юнайтед» играет в скучный футбол"
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Усэйн Болт: «Манчестер Юнайтед» играет в скучный футбол" 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт считает, что "Манчестер Юнайтед" не показывал увлекательного футбола в минувшем сезоне. 31-летний спортсмен является болельщиком «красных дьяволов».
— Мы начали хорошо, но потом стало скучно, — приводит слова Болта Goal. — Мне это не понравилось, поскольку я привык к атакующей игре «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуринью играет в осторожный футбол, но это его стиль.
В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в чемпионате Англии.
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