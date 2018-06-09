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Лашманова и Широбоков стали чемпионами России в ходьбе на 20 км
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Лашманова и Широбоков стали чемпионами России в ходьбе на 20 км 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
На чемпионате России по спортивной ходьбе в Чебоксарах определились победители на дистанции 20 км. У женщин с новым национальным рекордом первенствовала олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира 2013 года Елена Лашманова. У мужчин — серебряный призёр чемпионата мира — 2017 года Сергей Широбоков.
Лёгкая атлетика. Спортивная ходьба. Чемпионат России. Чебоксары Женщины. 20 км  1. Елена Лашманова (Мордовия) — 1:23.39. 2. София Бродацкая (Мордовия) — 1:27.41. 3. Рейхан Каграманова (Мордовия — Кемеровская обл.) — 1:29.50.
Мужчины. 20 км  1. Сергей Широбоков (Мордовия — Удмуртия) — 1:17.24. 2. Роман Евстифеев (Мордовия) — 1:20.54. 3. Кирилл Фролов (Челябинская обл.) — 1:21.27.
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