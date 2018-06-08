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Лашманова и Широбоков выступят на чемпионате России по спортивной ходьбе в Чебоксарах
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Лашманова и Широбоков выступят на чемпионате России по спортивной ходьбе в Чебоксарах 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года Елена Лашманова и серебряный призер чемпионата мира — 2017 Сергей Широбоков примут участие в стартующем в субботу в Чебоксарах чемпионате России по спортивной ходьбе. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.
В первый день соревнований будут разыграны награды в ходьбе на 20 и 50 км у мужчин и женщин. В воскресенье определятся победители на дистанциях 5 и 10 км.
"В настоящий момент на соревнования заявлен 141 участник из 14 регионов России, — заметила Юхарева. — В их числе — олимпийская чемпионка Лашманова и вице-чемпион мира Широбоков, которые заявлены на 20 км".
Лашманова, зимой подавшая заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса, пока не получила ответа, поэтому не имеет сейчас права выступать на зарубежных стартах. Широбоков, получивший в апреле от IAAF соответствующее разрешение, 4 мая лишился его по причине того, что спортсмен подозревается в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным. По этой же причине Шибороков не выступить на майском чемпионате мира по ходьбе в Китае.
В Чебоксарах выступят еще три спортсмена, у которых IAAF отозвала нейтральный статус по тем же причинам, что и у Широбокова. Это участница ЧМ-2017 Клавдия Афанасьева, которая в субботу будет бороться за медали на дистанции 50 км, а также Юлия Липанова (10 км) и Сергей Шарыпов (20 км). В то же время выступавшие на майском ЧМ ходоки Яна Смердова и Василий Мизинов июньский чемпионат России пропустят.
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