Шубенков: не распознал один фальстарт, зато прокачал выносливость 

Чемпион мира по лёгкой атлетике россиянин Сергей Шубенков дважды преодолел дистанцию в 110 метров с барьерами на международных соревнованиях в Хожуве. Участники забега трижды допускали фальстарт, и в одном из случаев Сергей не заметил сигнала судей и пробежал дистанцию полностью. Спустя некоторое время спортсмены всё-таки стартовали, и Шубенков одержал победу.
«Три фальстарта, один из которых я не распознал, и победа с результатом 13,25 на мемориале Кусочинского. Бывает такое, зато выносливость прокачал слегка», — написал Шубенков на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть видео можно на странице Шубенкова на странице в сети «Инстаграм».