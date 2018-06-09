Шубенков: не распознал один фальстарт, зато прокачал выносливость

Чемпион мира по лёгкой атлетике россиянин Сергей Шубенков дважды преодолел дистанцию в 110 метров с барьерами на международных соревнованиях в Хожуве. Участники забега трижды допускали фальстарт, и в одном из случаев Сергей не заметил сигнала судей и пробежал дистанцию полностью. Спустя некоторое время спортсмены всё-таки стартовали, и Шубенков одержал победу.

«Три фальстарта, один из которых я не распознал, и победа с результатом 13,25 на мемориале Кусочинского. Бывает такое, зато выносливость прокачал слегка», — написал Шубенков на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть видео можно на странице Шубенкова на странице в сети «Инстаграм».