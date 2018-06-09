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Бакулин и Афанасьева — чемпионы России в спортивной ходьбе на 50 км
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Бакулин и Афанасьева — чемпионы России в спортивной ходьбе на 50 км 

Чемпионат.com 1 час назад
В Чебоксарах проходит чемпионат России по спортивной ходьбе. На дистанции 50 км среди мужчин первенствовал Сергей Бакулин. Среди женщин в аналогичной дисциплине не было равных Клавдии Афанасьевой.
Сегодня же, 9 июня, состоятся соревнования на дистанции 20 км.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России по спортивной ходьбе. Чебоксары Мужчины, 50 км 1. Сергей Бакулин — 3:42.19. 2. Дементий Чепарев — 3:54.19. 3. Алексей Терентьев — 3:57.19. Женщины, 50 км 1. Клавдия Афанасьева — 4:14.45. 2. Александра Бушкова — 4:22.35. 3. Ольга Шаргина — 4:27.13.
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