Бакулин и Афанасьева — чемпионы России в спортивной ходьбе на 50 км

Сегодня же, 9 июня, состоятся соревнования на дистанции 20 км.

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