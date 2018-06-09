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Свыше 10 медалей завоевала команда Подмосковья на чемпионате России по эстафетному бегу
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Свыше 10 медалей завоевала команда Подмосковья на чемпионате России по эстафетному бегу 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Сборная Московской области заняла первое командное место на прошедшем в Смоленске командном чемпионате России и первенстве страны по эстафетному бегу, подмосковные спортсмены завоевали 16 медалей, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта региона.
«Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики отметило достижения сборной команды Московской области на прошедшем в Смоленске командном чемпионате России и первенстве России по эстафетному бегу. На этих стартах сборная региона заняла первое командное место, завоевав в общей сложности 16 медалей: четыре золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых», — говорится в сообщении.
По итогам соревнований, руководство федерации легкой атлетики решило наградить главного тренера Центра подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и президента Федерации легкой атлетики региона Артура Карамяна. Ему вручили «Золотую шиповку».
«Артур Карамян качественно и профессионально выполняет свою работу. Как правило, такой подход к делу заметен и другим людям, что мы и видим в случае с награждением Карамяна «Золотой шиповкой»», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.
Награждали Карамяна исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Александр Паркин и спортивный директор федерации Андрей Крупорушников.
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