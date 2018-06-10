Российская спортсменка побила все возможные рекорды

Ласицкене одержала 42-ю победу подряд, выиграв этап БЛ в Швеции

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене , выступающая под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА, одержала 42-ю победу подряд. Ласицкене первенствовала на шестом этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике, который проходит в Стокгольме (Швеция).

Россиянка по попыткам обыграл болгарку Мирелу Демиреву. Обе взяли 2,00 м, но не смогли преодолеть планку на высоте 2,02.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Шестой этап. Стокгольм (Швеция), 10 июня Женщины. Высота

1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,00. 2. Мирела Демирева (Болгария) — 2,00. 3. Эрика Кинси (Швеция) — 1,94.