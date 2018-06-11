Казахстанец Ильин вернулся в тяжелую атлетику после дисквалификации

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин объявил о возвращении в большой спорт после двухлетнего перерыва, сообщает «МИР 24».

Спортсмен был дисквалифицирован и лишен золотых медалей Пекина-2008 и Лондона-2012 из-за допингового скандала. Однако сейчас Илья находится в прекрасной форме, все это время он активно тренировался. Уже в сентябре состоится чемпионат Казахстана, на котором выступит тяжелоатлет.

«Первый мой чемпионат Казахстана. Я планирую выступить как все спортсмены. У нас будут одинаковые условия, мы должны выиграть чемпионат Казахстана, потом отобраться на чемпионат мира. И дальше уже идем пошагово», — сказал четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике.

Спортсмен признался, что последние два года для него были очень тяжелыми, и выразил благодарность всем, кто оказывал ему поддержку.

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