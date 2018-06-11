Ещё
Казахстанец Ильин вернулся в тяжелую атлетику после дисквалификации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Казахстанец Ильин вернулся в тяжелую атлетику после дисквалификации 

Мир24 8 часов назад
Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин объявил о возвращении в большой спорт после двухлетнего перерыва, сообщает «МИР 24».
Спортсмен был дисквалифицирован и лишен золотых медалей Пекина-2008 и Лондона-2012 из-за допингового скандала. Однако сейчас Илья находится в прекрасной форме, все это время он активно тренировался. Уже в сентябре состоится чемпионат Казахстана, на котором выступит тяжелоатлет.
«Первый мой чемпионат Казахстана. Я планирую выступить как все спортсмены. У нас будут одинаковые условия, мы должны выиграть чемпионат Казахстана, потом отобраться на чемпионат мира. И дальше уже идем пошагово», — сказал четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике.
Спортсмен признался, что последние два года для него были очень тяжелыми, и выразил благодарность всем, кто оказывал ему поддержку.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Кому нужно регистрироваться по месту жительства во время ЧМ-2018? Саудовская Аравия провела открытую тренировку на «Петровском» (ФОТО) Путин поздравил Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа приготовилась к бойкоту ЧМ-2018125
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России31
Овечкин провел ночь с Кубком Стэнли и стал мемом28
Овечкин решил не возвращаться в Россию362
Футболист спас журналистку ударом ноги47
Видео
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:03
Испанского журналиста огорошила «ученица Мутко»
Футбол
00:10
Овечкин провел ночь с Кубком Стэнли и стал мемом
Хоккей
00:33
Салах удивился приему в Чечне
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:14
В сборной России рассказали о «секретном оружии»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:41
Футболисты попадали на газон во время матча
Футбол
01:26
Вратарь извинился за неявку на оргию
Футбол
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:11
Овечкин решил не возвращаться в Россию
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение