Олимпийский чемпион легкоатлет Рутерфорд завершит карьеру по окончании сезона 

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в длину британец Грег Рутерфорд принял решение завершить карьеру по окончании сезона. Спортсмен долгое время испытывает проблемы с голеностопом и мышцами паха. Из-за травм он был вынужден пропустить домашний чемпионат мира. «Я невероятно горжусь своей карьерой. Такое ощущение, словно я выиграл свою первую серьёзную медаль ещё вчера, но уже прошло 12 лет на высшем уровне. Теперь я величайший прыгун в длину в истории Великобритании, один из самых успешных атлетов в Европе и человек, который собирается завершить карьеру», — написал Рутерфорд в «инстаграме».
Грег — чемпион мира 2015 года, двукратный чемион Европы, бронзовый призёр Игр-2016.