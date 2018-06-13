Ходок из Удмуртии стал чемпионом России 

На завершившемся в Чебоксарах Чемпионате России по спортивной ходьбе спортсмен из Удмуртии Сергей Широбоков стал лучшим в забеге на 20 км среди мужчин. Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики, 19-летний спортсмен опередил ближайшего преследователя Романа Евстифеева на 3,5 минуты. С этим результатом действующий вице-чемпион мира стал также победителем Первенства России среди юниоров до 23 лет. В женском забеге на 50 км второе место заняла 21-летняя представительница Удмуртии Александра Бушкова. Победившей Клавдии Афанасьевой она проиграла почти 8 минут. Отметим, что Широбоков и Бушкова выступают одновременно за Удмуртию и Мордовию, где тренируются на регулярной основе. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скороход из Удмуртии Сергей Широбоков выиграл серебро на Чемпионате Мира в Лондоне Этот парень далеко пойдет: главный тренер сборной России по легкой атлетике прочит большое будущее скороходу из Удмуртии Сергею Широбокову Вице-чемпиона мира по спортивной ходьбе из Удмуртии отстранили от первенства планеты