Российская велогонщица дисквалифицирована на 1,5 года за употребление допинга

Как сообщает официальный сайт РУСАДА, данное решение было принято на основании решения дисциплинарного комитета.

В пробе Гончаровой нашли запрещенное вещество. Дисквалификация велосипедистки вступило в силу с 4 октября 2017 года.