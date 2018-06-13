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Российская велогонщица дисквалифицирована на 1,5 года за употребление допинга
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Российская велогонщица дисквалифицирована на 1,5 года за употребление допинга 

Советский спорт 7 часов назад
Как сообщает официальный сайт РУСАДА, данное решение было принято на основании решения дисциплинарного комитета.
В пробе Гончаровой нашли запрещенное вещество. Дисквалификация велосипедистки вступило в силу с 4 октября 2017 года.
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