Родченков поддержал внесение законопроекта его имени в Конгресс США

«Я благодарен и польщён внесением антидопингового законопроекта имени Родченкова. Хотел бы поблагодарить члена Палаты представителей Шейлу Джексон Ли, члена-корреспондента Майкла Берджесса и остальную часть Хельсинкской комиссии за то, что нашли время узнать о моей роли в российском допинговом скандале, который омрачил Олимпиаду 2014 года в Сочи. Несмотря на то что допинг всё ещё применяется на международных спортивных соревнованиях, я рад, что Конгресс США решил защитить чистых спортсменов и честный спорт. Законопроект призван исправить разрушенную и коррумпированную систему, и я искренне надеюсь, что другие члены конгресса поддержат это стремление», — цитирует Родченкова официальный сайт Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.