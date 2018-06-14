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Родченков поддержал внесение законопроекта его имени в Конгресс США
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Родченков поддержал внесение законопроекта его имени в Конгресс США 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Российский стадион
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков прокомментировал намерение американских законодателей ввести уголовную ответственность за допинг. Законопроект, внесённый Палатой представителей Конгресса США, получил имя Родченкова.
«Я благодарен и польщён внесением антидопингового законопроекта имени Родченкова. Хотел бы поблагодарить члена Палаты представителей Шейлу Джексон Ли, члена-корреспондента Майкла Берджесса и остальную часть Хельсинкской комиссии за то, что нашли время узнать о моей роли в российском допинговом скандале, который омрачил Олимпиаду 2014 года в Сочи. Несмотря на то что допинг всё ещё применяется на международных спортивных соревнованиях, я рад, что Конгресс США решил защитить чистых спортсменов и честный спорт. Законопроект призван исправить разрушенную и коррумпированную систему, и я искренне надеюсь, что другие члены конгресса поддержат это стремление», — цитирует Родченкова официальный сайт Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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