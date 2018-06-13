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Велогонщица Елизавета Гончарова дисквалифицирована на 18 месяцев за допинг
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Велогонщица Елизавета Гончарова дисквалифицирована на 18 месяцев за допинг 

Российский стадион 4 часа назад
Фото: Российский стадион
Российское антидопинговое агентство на своём официальном сайте объявило о дисквалификации велогонщицы Елизаветы Гончаровой на 18 месяцев за нарушение общероссийских антидопинговых правил на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета.
Спортсменка нарушила пункт 2.1 общероссийских антидопинговых правил — «наличие запрещённой субстанции или её метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».
Дисквалификация Гончаровой будет отсчитываться с 4 октября 2017 года.
В 2017 году Гончарова входила в состав юниорской сборной России на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе.
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