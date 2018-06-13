Велогонщица Елизавета Гончарова дисквалифицирована на 18 месяцев за допинг

Российское антидопинговое агентство на своём официальном сайте объявило о дисквалификации велогонщицы Елизаветы Гончаровой на 18 месяцев за нарушение общероссийских антидопинговых правил на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета.

Спортсменка нарушила пункт 2.1 общероссийских антидопинговых правил — «наличие запрещённой субстанции или её метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».

Дисквалификация Гончаровой будет отсчитываться с 4 октября 2017 года.

В 2017 году Гончарова входила в состав юниорской сборной России на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе.