Велогонщица Елизавета Гончарова дисквалифицирована на 18 месяцев за допинг 

Российское антидопинговое агентство на своём официальном сайте объявило о дисквалификации велогонщицы Елизаветы Гончаровой на 18 месяцев за нарушение общероссийских антидопинговых правил на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета.
Спортсменка нарушила пункт 2.1 общероссийских антидопинговых правил — «наличие запрещённой субстанции или её метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».
Дисквалификация Гончаровой будет отсчитываться с 4 октября 2017 года.
В 2017 году Гончарова входила в состав юниорской сборной России на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе.