Российский легкоатлет Лысенко стал вторым на этапе Мирового вызова

Россиянин, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), преодолел планку на высоте 2,36 м. Первое место занял катарец Мутаз Эсса Баршим. Его результат — 2,38м.

2,36 м — лучший результат сезона среди российских легкоатлетов.

Ранее организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» установили для женщин мужские барьеры.

Прыжки в высоту. Этап Мирового вызова. Острава (Чехия) 1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,38. 2. Данил Лысенко (Россия) — 2,36. 3. Маджид Эддин Газаль (Сирия) — 2,25.