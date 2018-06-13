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Российский легкоатлет Лысенко стал вторым на этапе Мирового вызова
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Российский легкоатлет Лысенко стал вторым на этапе Мирового вызова 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский легкоатлет Данил Лысенко стал вторым в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова в чешской Остраве, сообщает "Советский спорт".
Россиянин, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), преодолел планку на высоте 2,36 м. Первое место занял катарец Мутаз Эсса Баршим. Его результат — 2,38м.
2,36 м — лучший результат сезона среди российских легкоатлетов.
Ранее организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» установили для женщин мужские барьеры.
Прыжки в высоту. Этап Мирового вызова. Острава (Чехия) 1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,38. 2. Данил Лысенко (Россия) — 2,36. 3. Маджид Эддин Газаль (Сирия) — 2,25.
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