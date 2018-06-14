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Конгресс США собрался экстерриториально преследовать спортсменов за допинг
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Конгресс США собрался экстерриториально преследовать спортсменов за допинг 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американские конгрессмены внесли в Палату представителей законопроект об уголовном преследовании иностранных спортсменов за применение допинга на международных спортивных состязаниях, сообщила The New York Times.
Законопроект предоставляет право американским прокурорам начинать уголовное преследование иностранных спортсменов за допинговые нарушения за пределами Соединенных Штатов в том случае, если в международных состязаниях принимали участие не менее четырех американских спортсменов или же две американские компании-спонсора, причем участвовали команды по крайней мере из трех стран, передает ТАСС.
Предполагается, что в случае принятия, законопроект расширит возможности получения компенсаций теми спортсменами, которые оказались обманутыми в результате применения допинга соперниками, и теми компаниями, которые выступали в роли спонсоров этих спортивных состязаний.
Кроме того, законопроект предлагает увеличить сроки, в течение которых можно будет подавать гражданские иски в связи с применением иностранными спортсменами допинга.
В качестве обоснования экстерриториального распространения юрисдикции Соединенных Штатов в законопроекте указывается, что США вносят самый крупный вклад в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) — 2,3 млн долларов.
Авторами законопроекта выступили конгрессмены Шейла Джексон Ли, Майкл Бэрджесс и Гвен Мур, которые принимали активное участие в разработке так называемого закона Магнитского.
Напомним, в начале мая президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что если СК докажет несправедливость допинговых обвинений в адрес российских спортсменов, они будут подавать иски ко Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) и Международному олимпийскому комитету (МОК) в гражданские суды.
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