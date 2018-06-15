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Спортсмены из Текстильщиков выиграли награды на городских соревнованиях по легкой атлетике
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Спортсмены из Текстильщиков выиграли награды на городских соревнованиях по легкой атлетике 

Управа района Текстильщики 5 часов назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Воспитанники школы олимпийского резерва «Москвич» из Текстильщиков заняли призовые места на первенстве столицы по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет.
— Состязания проходили на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских. По итогам соревнований Кирилл Воробьев завоевал золотую медаль в беге на дистанции 400 метров и бронзовую медаль на дистанции 800 метров. А Сергей Козлов получил бронзовую медаль в метании диска, — рассказал сотрудник администрации спортшколы.
Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» находится по адресу Волгоградский проспект, дом 46, строение 7/15. (мю)
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