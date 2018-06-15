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Абинск примет финальные соревнования по лёгкой атлетике в рамках Сельских игр Кубани
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Абинск примет финальные соревнования по лёгкой атлетике в рамках Сельских игр Кубани 

Советский спорт 2 часа назад
Турнир будет проходить на стадионе спортивной школы «Виктория» (Абинск,
ул. Мира 2). К участию в играх допускаются любители здорового образа жизни
от 18 лет и старше, имеющие постоянную прописку в сельских поселениях и  сельских округах края не менее одного года.
Соревнования лично-командные. В каждой команде будет четыре человека —
два мужчины и две женщины. Старт легкоатлетическим состязаниям будет дан  16 июня в 10:00.
Участники будут соревноваться в беге на 800, 1500 и 3000 метров, а также
эстафете 4х400 м.
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