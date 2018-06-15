Абинск примет финальные соревнования по лёгкой атлетике в рамках Сельских игр Кубани

Турнир будет проходить на стадионе спортивной школы «Виктория» (Абинск,

ул. Мира 2). К участию в играх допускаются любители здорового образа жизни

от 18 лет и старше, имеющие постоянную прописку в сельских поселениях и сельских округах края не менее одного года.

Соревнования лично-командные. В каждой команде будет четыре человека —

два мужчины и две женщины. Старт легкоатлетическим состязаниям будет дан 16 июня в 10:00.

Участники будут соревноваться в беге на 800, 1500 и 3000 метров, а также

эстафете 4х400 м.