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Кубанские спортсмены обновили легкоатлетического сезона
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Кубанские спортсмены обновили легкоатлетического сезона 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В подмосковном Жуковском прошли всероссийские соревнования по лёгкой
атлетике. Всего на местном стадионе «Метеор» состязались более 300  легкоатлетов со всей страны, в том числе, из Краснодарского края.
По итогам турнира на счету представителей Кубани 7 наград (5 золотых и 2  бронзовых).
Отличились копьеметатель Дмитрий Тарабин, прыгуны тройным Илья
Глазунов и Екатерина Конева, прыгун в высоту Даниил Цыплаков, барьеристка
Елена Думен, а также бегуны Руслан Перестюк и Данил Переметов.
Помимо золотых медалей Тарабин и Конева обновили рекорды отечественного
легкоатлетического сезона. Дмитрий отправил копьё на 85 метров 35  сантиметров, а Екатерина улетела на 14 метров 50 сантиметров.
Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике
Метание копья
1 место — Дмитрий Тарабин (85.35 м. — лучший результат сезона)
Тройной прыжок
1 место — Екатерина Конева (14.50 м. — лучший результат сезона)
Тройной прыжок
1 место — Илья Глазунов (16.35 м.)
Прыжок в высоту
1 место — Даниил Цыплаков (2.25 м.)
Бег 100 м  1 место — Руслан Перестюк (10.54 с.)
Бег 400 м  3 место — Данил Переметов (47.42 с.)
100 м с/б  3 место — Елена Думен (13.81 с.)
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