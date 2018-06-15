Кубанские спортсмены обновили легкоатлетического сезона

В подмосковном Жуковском прошли всероссийские соревнования по лёгкой

атлетике. Всего на местном стадионе «Метеор» состязались более 300 легкоатлетов со всей страны, в том числе, из Краснодарского края.

По итогам турнира на счету представителей Кубани 7 наград (5 золотых и 2 бронзовых).

Отличились копьеметатель Дмитрий Тарабин , прыгуны тройным Илья

Елена Думен, а также бегуны Руслан Перестюк и Данил Переметов.

Помимо золотых медалей Тарабин и Конева обновили рекорды отечественного

легкоатлетического сезона. Дмитрий отправил копьё на 85 метров 35 сантиметров, а Екатерина улетела на 14 метров 50 сантиметров.

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике

Метание копья

1 место — Дмитрий Тарабин (85.35 м. — лучший результат сезона)

Тройной прыжок

1 место — Екатерина Конева (14.50 м. — лучший результат сезона)

Тройной прыжок

Прыжок в высоту

1 место — Даниил Цыплаков (2.25 м.)

Бег 100 м 1 место — Руслан Перестюк (10.54 с.)

Бег 400 м 3 место — Данил Переметов (47.42 с.)

100 м с/б 3 место — Елена Думен (13.81 с.)