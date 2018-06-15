Кубанские спортсмены обновили легкоатлетического сезона 

В подмосковном Жуковском прошли всероссийские соревнования по лёгкой
атлетике. Всего на местном стадионе «Метеор» состязались более 300 легкоатлетов со всей страны, в том числе, из Краснодарского края.
По итогам турнира на счету представителей Кубани 7 наград (5 золотых и 2 бронзовых).
Отличились копьеметатель Дмитрий Тарабин, прыгуны тройным Илья
Глазунов и Екатерина Конева, прыгун в высоту Даниил Цыплаков, барьеристка
Елена Думен, а также бегуны Руслан Перестюк и Данил Переметов.
Помимо золотых медалей Тарабин и Конева обновили рекорды отечественного
легкоатлетического сезона. Дмитрий отправил копьё на 85 метров 35 сантиметров, а Екатерина улетела на 14 метров 50 сантиметров.
Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике
Метание копья
1 место — Дмитрий Тарабин (85.35 м. — лучший результат сезона)
Тройной прыжок
1 место — Екатерина Конева (14.50 м. — лучший результат сезона)
Тройной прыжок
1 место — Илья Глазунов (16.35 м.)
Прыжок в высоту
1 место — Даниил Цыплаков (2.25 м.)
Бег 100 м 1 место — Руслан Перестюк (10.54 с.)
Бег 400 м 3 место — Данил Переметов (47.42 с.)
100 м с/б 3 место — Елена Думен (13.81 с.)