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ВАДА: рекомендации по письму спортивных властей РФ будут представлены на исполкоме
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ВАДА: рекомендации по письму спортивных властей РФ будут представлены на исполкоме 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) даст рекомендации относительно письма российских спортивных властей на исполкоме организации. Исполком ВАДА состоится 20 сентября. В мае президент агентства Крейг Риди по итогам совета учредителей организации сообщил, что комитет по соответствию ВАДА получил письмо от российских спортивных властей, которое может стать прорывом в процессе восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
"Ситуация вокруг соответствия РУСАДА была обсуждена в четверг на заседании комитета по соответствию в Монреале. Дело в том, что рекомендации комитета представляются и рассматриваются на исполкоме ВАДА. Содержание рекомендаций до заседания исполкома мы сообщить не можем", — приводит «Р-Спорт» заявление ВАДА.
Как заявлял министр спорта РФ Павел Колобков, российская сторона в письме в ВАДА приняла решения Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года об отстранении ОКР и о выступлении «чистых» российских спортсменов на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Министр также подчеркнул, что в России никогда не было государственной поддержки допинга.
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