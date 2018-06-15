ВАДА: рекомендации по письму спортивных властей РФ будут представлены на исполкоме

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) даст рекомендации относительно письма российских спортивных властей на исполкоме организации. Исполком ВАДА состоится 20 сентября. В мае президент агентства Крейг Риди по итогам совета учредителей организации сообщил, что комитет по соответствию ВАДА получил письмо от российских спортивных властей, которое может стать прорывом в процессе восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Ситуация вокруг соответствия РУСАДА была обсуждена в четверг на заседании комитета по соответствию в Монреале. Дело в том, что рекомендации комитета представляются и рассматриваются на исполкоме ВАДА. Содержание рекомендаций до заседания исполкома мы сообщить не можем", — приводит «Р-Спорт» заявление ВАДА.