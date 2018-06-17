Легкоатлеты из Текстильщиков стали призерами городских соревнований

Молодые спортсмены из Текстильщиков, занимающиеся в спортшколе олимпийского резерва «Москвич», смогли стать победителями и призерами первенства Москвы по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Кирилл Воробьев завоевал золотую медаль в беге на дистанции 400 метров и бронзовую медаль на дистанции 800 метров, в метании диска бронзовую медаль получил Сергей Козлов , — сообщили в СШОР «Москвич». — Поздравляем наших спортсменов, тренеров!

Состязания проходили на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских