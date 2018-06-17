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Легкоатлеты из Текстильщиков стали призерами городских соревнований
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Легкоатлеты из Текстильщиков стали призерами городских соревнований 

Префектура Юго-Восточного административного округа 4 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Молодые спортсмены из Текстильщиков, занимающиеся в спортшколе олимпийского резерва «Москвич», смогли стать победителями и призерами первенства Москвы по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет.
Кирилл Воробьев завоевал золотую медаль в беге на дистанции 400 метров и бронзовую медаль на дистанции 800 метров, в метании диска бронзовую медаль получил Сергей Козлов, — сообщили в СШОР «Москвич». — Поздравляем наших спортсменов, тренеров!
Состязания проходили на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских
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