Саратовчанка стала серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике

Кандидат в мастера спорта из Саратова Галина Ранделина стала серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике.

Как сообщили в региональном минспорта, отборочный турнир по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями прошел с 13 по 17 июня в Йошкар-Оле.

В соревнованиях принимали участие 200 сильнейших спортсменов из 16 регионов России.

Саратовскую область представляла спортсменка ГБУ «СОЦСП», воспитанница проходящая спортивную подготовку в ГБУСО «СШ „Надежда Губернии“ Галина Ранделина.

Девушка стала второй на дистанции 400 метров.

Она снисала серебряную медаль с результатом 1,0157, и выполнила спортивный разряд мастера спорта.

Тренер Галины, Марина Бочкарева очень довольна результатом воспитанницы.