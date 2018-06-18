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Саратовчанка стала серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике
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Саратовчанка стала серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике 

Новости Саратова 13 часов назад
Фото: Новости Саратова
Кандидат в мастера спорта из Саратова Галина Ранделина стала серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике.
Как сообщили в региональном минспорта, отборочный турнир по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями прошел с 13 по 17 июня в Йошкар-Оле.
В соревнованиях принимали участие 200 сильнейших спортсменов из 16 регионов России.
Саратовскую область представляла спортсменка ГБУ «СОЦСП», воспитанница проходящая спортивную подготовку в ГБУСО «СШ „Надежда Губернии“ Галина Ранделина.
Девушка стала второй на дистанции 400 метров.
Она снисала серебряную медаль с результатом 1,0157, и выполнила спортивный разряд мастера спорта.
Тренер Галины, Марина Бочкарева очень довольна результатом воспитанницы.
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