Кубань заработала второе командное место на первенстве России по легкой атлетике

Сборная Краснодарского края уступила первое место московской команде в первенстве России по легкой атлетике. Всего на стадион в Калужской области вышли 840 спортсменов в возрасте до 18 лет из 73 регионов страны. Кубань на турнире представляли 26 легкоатлетов.

Несмотря на огромную конкуренцию, по итогам командного зачета, сборная края смогла стать второй, уступив лишь «монополистам» подобных турниров — сборной Москвы.

Стоит отметить, что еще одна из сильнейших региональных команд — сборная Санкт-Петербурга — вовсе не вошла в тройку призеров, пропустив вперед подмосковных спортсменов.

В личном зачете кубанцы завоевали 13 наград (восемь золотых, три серебряные и две бронзовые).

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