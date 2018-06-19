Ещё
Кубань заработала второе командное место на первенстве России по легкой атлетике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубань заработала второе командное место на первенстве России по легкой атлетике 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сборная Краснодарского края уступила первое место московской команде в первенстве России по легкой атлетике. Всего на стадион в Калужской области вышли 840 спортсменов в возрасте до 18 лет из 73 регионов страны. Кубань на турнире представляли 26 легкоатлетов.
Несмотря на огромную конкуренцию, по итогам командного зачета, сборная края смогла стать второй, уступив лишь «монополистам» подобных турниров — сборной Москвы.
Стоит отметить, что еще одна из сильнейших региональных команд — сборная Санкт-Петербурга — вовсе не вошла в тройку призеров, пропустив вперед подмосковных спортсменов.
В личном зачете кубанцы завоевали 13 наград (восемь золотых, три серебряные и две бронзовые).
В Сочи открыли еще один аттракцион, связанный с футболом. На Фестивальной площади расположилась увеличенная копия кикера. Данная задумка пользуется большой популярностью у гостей и жителей города.
360tv.ru: последние новости
Легкоатлетка Мария Ласицкене одержала 43 победу подряд Дешевая еда и недорогое жилье: британские СМИ отметили плюсы поездки на ЧМ‐2018 в Россию Супруга Александра Кержакова назвала российского футболиста «падшим человеком»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Третий гол! Россия — вперед!90
Россия впервые вышла в плей-офф ЧМ106
Россия открыла счет в игре с Египтом51
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ52
Салах забил России с пенальти4
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:27
Шведы оставили нижегородцев без пива
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Известный комментатор покидает Первый канал
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:36
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:16
Самолет c футболистами загорелся в воздухе
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:54
Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов
ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
01:01
Под Белгородом болельщики сделали свою фанзону
Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение