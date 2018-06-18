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Серебро и бронзу завоевали нижегородцы на чемпионате России по легкой атлетике
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Серебро и бронзу завоевали нижегородцы на чемпионате России по легкой атлетике 

Newsroom24 10 часов назад
Фото: Newsroom24
Серебряную и бронзовую медали завоевали нижегородцы на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха.
Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования прошли в Смоленске с 13 по 16 июня.
Нижегородец Владислав Князев занял второе место на дистанции 110 метров с барьерами, а Екатерина Зоркова замкнула тройку лидеров на дистанции 400 метров.
Ранее сообщалось, что нижегородец стал чемпионом Европы по легкой атлетике среди спортсменов-инвалидов по слуху.
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