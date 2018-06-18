Серебро и бронзу завоевали нижегородцы на чемпионате России по легкой атлетике

Серебряную и бронзовую медали завоевали нижегородцы на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха.

Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования прошли в Смоленске с 13 по 16 июня.

Нижегородец Владислав Князев занял второе место на дистанции 110 метров с барьерами, а Екатерина Зоркова замкнула тройку лидеров на дистанции 400 метров.

Ранее сообщалось, что нижегородец стал чемпионом Европы по легкой атлетике среди спортсменов-инвалидов по слуху.