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В Тверской области 69 спортсменов получат губернаторские стипендии
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В Тверской области 69 спортсменов получат губернаторские стипендии 

tvernews.ru 5 часов назад
В 2018 году 69 спортсменов из тверского региона, входящие в основной и юниорский составы сборных команд России, получат финансовую поддержку от области. Наибольшее количество спортсменов представляют регион в гребле на байдарках и каноэ (22 человека), академической гребле (11 человек) и спорте глухих — хоккее (13 человек). Другие спортсмены представляют: спортивную борьбу, дзюдо, бокс, легкую атлетику, велосипедный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт.
Ежемесячный размер стипендии для спортсменов, входящих в основной состав сборных, составляет 11 000 рублей, членов резервного состава сборной — 7 500 рублей, членов молодежной или юниорской команды — 5 700 рублей.
Стипендии губернатора Тверской области присуждаются с 2004 года. Финансовая поддержка назначается спортсменам, в том числе с инвалидностью, которые входят в сборные команды РФ, резерв основного состава и юниорский состав (до 24 лет) по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
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