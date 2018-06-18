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Кинешемцы завоевали медали на Первенстве России по легкой атлетике
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Кинешемцы завоевали медали на Первенстве России по легкой атлетике 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет прошло с 15 по 18 июня в Калуге. В соревнованиях приняли участие более 500 сильнейших спортсменов страны. Ивановскую область на всероссийском турнире представляли пять человек.
Представители региона завоевали призовые места в секторе для прыжков в высоту. Воспитанники кинешемской спортивной школы олимпийского резерва имени Сергея Клюгина, члены сборной России Артем Ухтин и Дмитрий Ходаницкий завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. Отметим, что все три призера соревнований одинаковый результат 2 метра 8 сантиметров. Места распределились в соответствии с затраченными попытками, которые потребовались спортсменам для преодоления планки на указанной высоте.
В общекомандном зачете сборная Ивановской области заняла третье место во второй лиге Первенства России по легкой атлетике. Этот результат позволит сборной команде выступать в первой лиге в следующем году, а также увеличивает квоту участников от региона до 15 человек.
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