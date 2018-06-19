Зеппельт заявил о подмене допинг-пробы российского футболиста

Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, снявший несколько фильмов о допинговой системе в российском спорте, заявил о подмене допинг-пробы защитника «Рубина» Руслана Камболова . Об этом сообщает «Советский спорт».

В своей статье, опубликованной на портале sportschau.de, журналист ссылается на утверждение бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова , который сообщил о подмене допинг-пробы спортсмена.

Зеппельт также отметил, что Международная федерация футбола знала об этой махинации, которая была совершена летом 2015 года.

Ранее сообщалось, что Зеппельт не приедет на чемпионат мира 2018 года по футболу по соображениям безопасности.