ВАДА получило иммунитет от гражданской юрисдикции Канады

Национальным собранием Квебека принят законопроект, по которому Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получит иммунитет от гражданской юрисдикции в отношении решений агентства, сообщает пресс-служба организации. Законопроект поможет юридически защитить ВАДА от лиц, которые захотят оказать давление на агентство.

— Принятие данного законопроекта — хорошая новость для чистого спорта, — отметил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. — Все чаще ВАДА сталкивается с дорогостоящими гражданскими исками, возбужденными отдельными лицами и организациями, чьи сомнительные действия мы выявляем.