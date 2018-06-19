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ВАДА получило иммунитет от гражданской юрисдикции Канады
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ВАДА получило иммунитет от гражданской юрисдикции Канады 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Национальным собранием Квебека принят законопроект, по которому Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получит иммунитет от гражданской юрисдикции в отношении решений агентства, сообщает пресс-служба организации. Законопроект поможет юридически защитить ВАДА от лиц, которые захотят оказать давление на агентство.
— Принятие данного законопроекта — хорошая новость для чистого спорта, — отметил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. — Все чаще ВАДА сталкивается с дорогостоящими гражданскими исками, возбужденными отдельными лицами и организациями, чьи сомнительные действия мы выявляем.
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