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Вернулись с наградами чемпионата России
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Вернулись с наградами чемпионата России 

ТВ-МИГ 8 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Воспитанники Лухтоновской средней школы-интерната Ксения Горчакова, Сергей Моругин и Герман Царев завоевали две серебряных и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике, которые прошли в Йошкар-Оле в прошедшие выходные.
По результатам всех соревновательных дней чемпионата Герман Царев завоевал второе место в тройном прыжке и четвертое место в прыжках в высоту. Сергей Моругин стал третьим в соревнованиях по спортивной ходьбе на 500 метров и седьмым в толкании ядра. На первенстве России Ксения Горчакова выиграла серебряную медаль в толкании ядра. Отмечу, всего в соревнованиях участвовал 161 спортсмен из 28 регионов России.
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