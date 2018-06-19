Вернулись с наградами чемпионата России

Воспитанники Лухтоновской средней школы-интерната Ксения Горчакова, Сергей Моругин и Герман Царев завоевали две серебряных и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике, которые прошли в Йошкар-Оле в прошедшие выходные.

По результатам всех соревновательных дней чемпионата Герман Царев завоевал второе место в тройном прыжке и четвертое место в прыжках в высоту. Сергей Моругин стал третьим в соревнованиях по спортивной ходьбе на 500 метров и седьмым в толкании ядра. На первенстве России Ксения Горчакова выиграла серебряную медаль в толкании ядра. Отмечу, всего в соревнованиях участвовал 161 спортсмен из 28 регионов России.